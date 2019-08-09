Samandağ Belediye Başkan Vekili İlyas Nasraoğlu kurban bayramını kutladı

09.08.2019 10:28

Başkan Vekili Nasraoğlu kutlama mesajında, Kurban Bayramı'nın Samandağ ve Hatay başta olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek;"Birleştirici ve bütünleştirici özelliğe sahip olan bayramlarımız sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dayanışma ve kardeşlik duygularının üst düzeyde yaşandığı günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla kutluyorum." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler