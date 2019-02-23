Samandağ-Arsuz Yolu İhalesi Yapıldı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasındaki yolun ihalesinin yapıldığını söyledi.

Antakya tarihi Uzun Çarşı ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Yayman, Samandağ-Arsuz arasındaki kıyı bandında yer alan yolun ihalesinin yapıldığını ve bu güzergahın Türkiye'nin en güzel, en önemli destinasyonlarından birisi olacağını dile getirdi.

Bu yolun Samandağ'ın "çılgın projesi" olduğunu dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"Samandağ-Arsuz yolu ihalesi yapıldı. Bu güzel gelişme Samandağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu, Samandağ'ın en önemli projelerinden bir tanesidir. Bundan sonra bir vatandaşımız, Belen ilçesinden Topboğazı'na gelip Samandağ'a geçtiğinde, aynı güzergahı takip edip geri dönmeyecek. Bundan sonra İnşallah Samandağ Çevlik-Arsuz arasındaki ve Türkiye'nin en güzel, en önemli destinasyonlarından birisi olacak bir güzergahtan geçerek Arsuz'a ve İskenderun'a geçecek. Aynı zamanda o yol üstünde güzel bir bisiklet yolu da olacak."

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Çelik Özgürsoy ile beraber yapımı devam eden Samandağ Devlet Hastanesinde inceleme yaptıklarını belirten Yayman, "Samandağ'da yapımı devam eden 57 milyon liraya mal olacak ve 75 yataklı Samandağ Devlet Hastanesini yerinde incelemeler yaptık, yetkililerden bilgiler aldık. Gerçekten Samandağ'a yakışır çok güzel bir hizmet olacak. İnşallah 2019 senesi içerisinde bu hastane bitmiş olacak ve Samandağ ilçemizde çok önemli bir hizmet hayata geçmiş olacak." dedi.

Yayman, ayrıca Samandağ çevreyolu ile ilgili kamulaştırma sürecinin sona erdiğini ve şantiyelerin kurularak çalışmalara başlandığını söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Çelik Özgürsoy da tüm ilçelerde olduğu gibi Samandağ'a da güzel çalışmalar yapıldığını ifade ederek seçim sonucu olarak da ilçede sürprizler beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA