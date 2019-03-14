Samandağ-Arsuz Karayolu Çalışmaları

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, geçen hafta yapım sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan ve inşaat çalışmaları başlayan Samandağ- Arsuz kara yolu inşaatında incelemelerde bulundu.

Samandağ Kültür Merkezi Toplantı Salonunda muhtara ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Doğan ve milletvekili Yayman, kendilerine iletilen sorun ve talepleri dinledi.

Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, göreve başladığı günden beri her fırsatta kamu kurum müdürleri ile muhtarları bir araya getirerek ilçelerin sorunlarını dinlediklerini, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Doğan, Samandağ ilçesinde çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ve ilçenin daha güzel hale getireceklerini dile getirdi.

İlçede yapılan yatırımlara değinen Vali Doğan, şöyle devam etti:

"Çevre yolu 2019 yılı ekim ayı itibariyle tamamlanmış olacak. Aynı zamanda Samandağ- Arsuz kara yolu yolu bitmiş olacak. Burada tarihi, kültürel varlıklarımız var. İnsanlar Samandağ'ı merak ediyorlar. 2020 yılının yazında turizmin burada daha farklı olmasını bekliyoruz. Tarımla ilgili yapılan çalışmalar var. Burası gerçekten bir tarım kenti, çok verimli topraklara sahip. Sağlıkla ilgili olarak da 75 yataklı hastane yatırımımız devam ediyor. Milli eğitimle ilgili olarak da oldukça iyiyiz. En çok yatırım milli eğitime yapıyoruz."

Kaynak: AA