Samandağ Adliyesinde korona virüs alarmı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sosyal medyada korona virüs tespit edildiği ileri sürülen adliye çalışanının Covid-19 testi negatif çıktı.
30.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:38
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sosyal medyada korona virüs tespit edildiği ileri sürülen adliye çalışanının Covid-19 testi negatif çıktı.
Samandağ Adliyesinde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi çalışanında korona virüs tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin haberlerin sosyal medyada yer alması üzerine yetkililer harekete geçti.
Yetkililer, korona virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve korona virüs testi yapılan adliye çalışanın Covid-19 testinin negatif çıktığını bildirdi. - HATAY
Kaynak: İHA