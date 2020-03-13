Samandağ'a hayat verecek " proje" tanıtıldı Samandağ Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Toplantısı yapıldı. Toplantıda Samandağ'da işsizliğin önün geçmek amacıyla istihdam sağlayacak ve Samandağ'ın tarımsal kalkınmasını sağlayacak "Meyve Sebze Kurutma Ve Paketleme Tesisi Projesi" nin sunumu yapıldı.

11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 17:00'da Samandağ Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Samandağ Belediyesi Meclis üyeleri ve kooperatif ortakları katıldı.

Samandağ Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Samandağ Belediyesi Personelleri ile Mustafa Kemal Üniversitesi'nde bulunan hocalar ile birlikte yaklaşık 6 aylık bir çalışma sürecinin ardından ürettikleri proje kapsamında katma değeri yüksek ürünler kurutularak piyasaya sürülecek.

Proje kapsamında belediyenin 10 dönüm arazisi üzerinde yaklaşık 500m2'lik kapalı bir alan öngörülüyor. Toplam kapalı alan kapasitesi 2 dönüm olacak olup alan içerisinde araçların kolaylıkla geçişi sağlanacak. Geri kalan alanda ise üretim için yüksek seralar yapılacak. 2 dönümlük arazide ise serasız açık üretim yapılacak.

Proje kapsamında elde edecek ürünler ile katma değer sağlamak amaçlanıyor. Samandağ'ın 42 mahallesinde üretilen tarımsal ürünleri değerlendirerek, ürünlerin raf ömrünü uzatmak, seracılığa teşvik etmek ve tarımı endüstriyel hale getirmek hedefleniyor.

Üretilen ürünler, iç piyasaya, resmi kurum ve okullara, otellere, marketlere ve yurt dışına pazarlanacak.

Projenin ilk aşamasında Hatay'da en çok yetiştirilen maydanoz, dereotu, mandalina ve portakal gibi ürünler kurutularak piyasaya sunulacak.

Bu projeyle birlikte, Samandağ'da tarımsal faaliyetler ile ilçenin ve şehrin ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra ilçede olarca kişiye istihdam sağlanacak.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, geldikleri ilk günden beri kooperatifleşmenin önemine vurgu yaptıklarını belirterek bu kooperatifleşme ile ilçenin kalkınmasına katkı sağlamayı ve Samandağ'da istihdam alanları oluşturmak istediklerini belirtti. Başkan Eryılmaz; " Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz hep bir kooperatifleşmeye gidelim, üretim yapalım, istihdam yaratalım, gelir sağlayalım dedik. Bunu nasıl yapabiliriz, belediye desteği ile nasıl yapılabilir, kooperatifleşme ile diğer belediyeler nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım dedik. Türkiye'nin birçok ilinde yüzlerce kooperatif var. bütün bu şehirlerde bütün işler, alım satım işleri hep kooperatifler üzerinden yürüyor. Bir bizim Hatay'da böyle bir gelenek yok. " dedi.

Başkan Eryılmaz emeklerinden dolayı Belediye Meclis Üyesi Atiye Sönmez Erdoğdu'ya teşekkür etti.

Samandağ Belediyesinin öncülüğünde kurulan Kadın Girişimi Kooperatifi hakkında bilgi veren Başkan Eryılmaz; " Bu Kırsal Kalkınma Kooperatifimizden önce kurmuş olduğumuz Kadın Girişimi Kooperatifi var. Kadın Girişimi Kooperatifi, çok önemli bir aşama kaydetti. Yerimizi ayarladık, kuruluşunu gerçekleştirdik ve 4 – 5 aydır üretim yapıyoruz.En son İşkur ile bir anlaşma yaptık ve 25 kadına istihdam sağladık. Pazarlama konusunda görüşmelerimiz ve anlaşmalarımız oldu. Bütün bunlar Kooperatif bünyesinde cereyan ediyor." dedi.

KIRSAL KALKINMA KOOPERATİFİ İLE HER EVE GİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Bu kooperatifimiz de çok önemli. Bu Kırsal Kalkınma Kooperatifi ile her eve girmeye çalışacağız. Üretim yapmak isteyen, ev ekonomisine katkı sunmak isteyen, üretim yapmak istiyorum diyen herkese elimizi uzatacağız ve orada kendisinin üretim yapmasına imkan tanımaya çalışacağız. Traktör ihtiyacı varsa traktörü kendisine biz göndereceğiz, fidan ihtiyacı varsa fidan tedarikini biz sağlayacağız, tohum desteği sağlayacağız, ürettiği malın pazarlanması konusunda destek vereceğiz.

Dayanışma içerisinde bu Kırsal Kalkınma Kooperatifini önemli bir noktaya taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Ziraat mühendislerimiz var, çevre mühendislerimiz var, aracımız, ekipmanımız var. hepsini vatandaşımızın üretim yapması için alt yapı ile ilgili bütün çalışmalar için kendisine yardımcı olacağız. Vatandaşımız yeter ki üretsin.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERİ KURUTARAK PİYASAYA SÜRECEĞİZ

Bu kooperatif bünyesinde yaş meyve sebze kurutma işi yapacağız. Maydanoz, domates, patlıcan, biber ve daha burada yetişen nice meyve sebzemizi kurutarak pazarlamasını yapacağız. Bu ilçemizde istihdam sağlayacak ve gelir sağlayacak. Bu üretim ekonomisine, şehrin ekonomisine katkı sunacak. Belediye olarak bu çalışmalarda maddi bir beklenti içerisinde değiliz. Biz belediye bu işten ne kadar kazanacak derdinde değiliz. Bizim hesabımız, Samandağ'da nasıl üretime destek verebiliriz, nasıl istihdam yaratabiliriz.

İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETMEK, İSTİHDAM ALANLARI YARATMAK İSTİYORUZ

Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik sorunu. Her 4 üniversite mezunu gencimizden biri işsiz. 4 buçuk milyon işsiz var ve her gün yanıma onlarca işsiz üniversite mezunu geliyor. Bu vatandaşlarımıza iş vermek isteriz ama hepsini belediyede çalıştırma gibi bir şansımız yok. Ama vatandaşımız en azından kendi evinde üretim yapsın. Buradaki ihtiyaçlarımızı ilçe dışından karşılamak zorunda kalıyoruz. Gel kendi evinde üret,kendi bahçeni ek,biz destek olacak ve bu üretilenlerin kurutmasını da yapacağız, reçelini de yapacağız. Verimli topraklarımız var, suyumuz var, belediye olarak da destek sunacağız. Vatandaşımız evde ailesi ile birlikte üretim yapabilir diye düşünüyoruz, o konuda katkı yapmak istiyoruz.

AHKAM KESENLER NERDE ?

Ahkam kesenler nerde, sosyal medya üzerinden ahkam kesenler, şunu yaparız, şunu ederiz diyenler nerdeler, gelsinler birlikte yapalım. Sadece konuşuyorlar, keşke sadece konuşsalar, bir de sana engel olmaya çalışıyor, hiçbir şeyini beğenmez. Bir şey yapmaya kalkıyorsunuz oradan engel çıkarmaya çalışıyor.Bu kooperatif ile ilgili yazıyı 70 gündür İl Tarım Müdürlüğünde bekletiyorlar. Neden, çünkü engellemeye çalışıyorlar. Engellemek için her türlü müdahaleleri yapmışlar. Kaymakam Beyle beraber Vali Beyi ziyaret ettik, durumu izah ettik, öyle geçti. Yoksa yine kurulmasına izin vermeyeceklerdi.

Adam memleket düşmanı… Taziye salonu yapacaksın engel olacak, sahilde derme çatma yapıları yıkacağız, halkımıza park alanı, mesire alanı, piknik alanları, yürüyüş yolları yapacağız, engel oluyor. Temiz bir çevre için çöp aktarma istasyonu yapacağız, engel oluşturuyorlar. Siz memleket düşmanı mısınız? Bu memlekete zarar vermek için biri size özel görev mi vermiş?

Peki, bu memleketin sorunlarının çözümü konusunda ekstra bir katkı var mı, yok. Herkes oturmuş ahkam kesiyor. Bu işler böyle olmaz. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz. Birileri yıllardır bir şeyler yapacağını söylüyor ama nerede, yapın da destekleyelim. Söz veriyorum bütün imkanlarımla destek vereceğim. Gelsinler belediyenin bütün imkanlarını seferber edeceğim, yeter ki bu topluma bir katkıları olsun. Bir girişimde bulunsunlar biz destek vermeye hazırız.

BİZ BU MEMLEKETİ SEVİYORUZ

Biz bu memleketi seviyoruz, bu memleket için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Habire engelleme, habire vatandaşın kafasını kurcalama. Gel beraber yapalım. Benimle yapmak istemiyorsan da sen yap ben sana destek vereyim. Sen yapmayacaksan da bırak biz yapalım. Onun için bir şeyler yapmak lazım. bu memleketi ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Gençlerimiz Suudi Arabistan'dan sürekli ilişiğini kesip geliyor. Orada ekmek kalmadı diyor. Ama çocuğu üniversitede okuyor, ona para yetiştirmesi gerekiyor. Eğer kendi toprağımızda üretim yapamazsak, kendi toprağımızı değerlendiremezsek nasıl ayakta kalacağız. Bu beraberinde Kültürel ve Ahlaki Yozlaşmayı getirir. Bu ciddi bir sorun. Ekonomik kriz insanlara her türlü yanlışı, hatayı yaptırır. Biz dedelerimizden, babalarımızdan öyle öğrenmedik. Onlar sabahın erken saatlerinde gider tarlalarında çalışır, eker, biçer ailesini geçindirmeye çalışırdı. Biz kendi topraklarımızda bu kültürü yeniden yeşertmek zorundayız.

ARAZİLERİMİZİ NASIL EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLİRİZİN ÇALIŞMASINI YAPIYORUZ

Samandağ Belediyesine ait 1200 dönüm arazi var. %70'i atıl durumda. Kullanılıyorsan, üretiyorsan, katkı sunuyorsan kullanabilirsin sıkıntı yok ama eğer bu halkın ortak malı olan arazide arzu ettiğimiz ürünü alamıyorsak, bunu rantabıl kullanamıyorsak, katma değer, yüksek ürün yetiştiremiyorsak, masrafımızı çıkaramıyorsak, ya geleceksiniz bunu el birliği ile daha verimli hale getireceğiz ya da bırakacaksınız bu işi daha iyi kullanacak olanlara vereceksiniz. Orada daha güzel şeyler üretebiliriz, sen daha fazla kazanabilirsin, memleket bundan daha fazla faydalanabilir… biz onu da işin içine katacağız.

Belediye adına kayırlı araziler, hazine arazileri, vatandaşın özel mülkiyeti, bunların hepsini nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz, bundan faydalanabiliriz bunun çalışmasını yapacağız. Kooperatifimiz kuruldu, hayırlı uğurlu olsun.

BUGÜNE KADAR NE DEDİYSEK YAPMAYA ÇALIŞTIK, NE SÖYLEDİYSEK YAPACAĞIZ

Başkan Eryılmaz konuşmasının devamında bu tesisin istihdam oluşturmak adına çok önemli olduğunu belirterek; " Geçtiğimiz hafta kurutma makineleri ile ilgili bilgi almak, araştırmak ve bu makineleri işleyişini, maliyetini öğrenmek maksadıyla arkadaşları şehir dışına gönderdik. Arkadaşlar bununla ilgili bir çalışma yaptılar, bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz bugüne kadar ne dediysek yapmaya çalıştık, ne söylediysek yapacağız. Bu tesisin kurulması için bir alana ihtiyaç var ve biz belediye olarak bu alanın bir kısmını şu anda düzelttik, hazır durumda. Diğer kalan kısmını da hazır, en kısa sürede düzelteceğiz. Tesisin kurulması için alan hazır. Yaklaşık olarak 15 – 20 dönüm arazimiz var. Güneş panelleri dahil olmak üzere bu tesisin kurulacağı alanımız hazır.

Bu tesisin kurulması lazım, bu tesisin kurulması ile birlikte hem bir gelir elde edilecek, hem de en önemlisi istihdam sağlayacak. Burada onlarca insan gelip çalışacak, buradan para kazanacak, maaş alacak. Bu tesise ihtiyacımız var.

Örneğin kurutulmuş Maydanoz, Çin kurutulmuş maydanoz konusunda gönderebileceğiniz kadar malı almaya hazır olduklarını zaten söylüyor. Pazar bulunabilir, yeter ki bu iş düzgün yapılsın, hijyenik ortamda, katkı maddesi kullanılmadan yapılsın bununla ilgili her yerde pazar bulunabilir. Zaten dünyada en büyük tehlikelerden biri de gıda güvenliğinin olmamasıdır artık, gıda güvenliği ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Belediyenin de destek verdiği böylesine hijyenik ortamda, biz yerel ürünlerimizi hiçbir katkı maddesi olmadan, organik olarak üretirsek bunun pazarını bulmamız da çok zor olmaz.

KOOPERATİFLERİMİZİN AYAKTA KALMASI İÇİN BELEDİYEMİZİN İMKANLARINI SEFERBER EDİYORUZ

Şu anda bu tesisin kurulmasıyla ilgili önümüzdeki tek engel sermaye kısmı. Ortak alacağımız hisse oranında bizim payımıza düşen kısım ile ilgili biz katkı sunmaya hazırız. Eğer hiç olmazsa bile belediye olarak anonim şirket üzerinden bu tesisi kurabiliriz. Bu kurulacak, ama kooperatif, ama belediye bünyesinde bu çalışmaları yapacağız. 10 – 15 dönüm araziyi bulup tahsis etmek öyle kolay bir iş değil. Kadın Girişimi Kooperatifimiz neden çok kısa bir sürede faaliyete geçebildi. Çünkü belediyenin imkanlarını seferber ettik. Neden, bugüne kadar Samandağ'da bir tane kooperatif doğru düzgün ayakta durup faaliyet gösteremedi. Çünkü insanları bir araya getirmek, Samandağ gibi bir yerde insanların daha bireysel düşündüğü bir yerde kolektif hareket etme anlayışının zayıfladığı bir ortamda kooperatif kurup, ayakta tutmak kolay değil. Belediyenin öncülüğünde olduğu ve belediye başkanı olarak her türlü imkanı sunduğumuz için biz bu kadar kısa sürede bu kooperatifi kurup üretime geçtik. Gastronomi Köyü ile ilgili de Projemizi hazırladık, 24 dönüm araziyi kendilerine tahsis ettik. Projemiz 100 üzerinden 90 aldı. 1 hafta içerisinde inşallah hibe alırsa, bu proje ile de en az 20 – 30 tane kadın arkadaşımıza istihdam sağlayacağız. İpek evi ile ilgili de sözleşme imzaladık. Orada da 20 – 25 kadın arkadaşımıza iş imkanı sağlayacağız. Bir tarafta biz belediyenin işlerini yapmaya çalışırken öbür tarafta da bu memlekete nasıl katkı sunabiliriz, nasıl istihdam yaratabiliriz diye çalışıyoruz.

Kaynak: Bültenler