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Samandağ'a 11 kilometre beton asfalt

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Samandağ'a 11 kilometre beton asfalt

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 11 kilometrelik beton asfalt serimi yapılıyor.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 11 kilometrelik beton asfalt serimi yapılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çiğdede, Deniz ve Kurtderesi mahallerinden geçen Tünel Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton asfalt serimine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Samandağ sahiline ulaşımın güvenilir ve akıcı bir şekilde sağlanacağı belirtildi. Beton asfalt seriminin kısa süre içerisinde tamamlanarak 11 kilometrelik yolun trafiğe açılacağını kaydedildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Samandağ, Hatay, Yerel, Haberler

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