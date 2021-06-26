Saman yüklü traktör alev alev yandı
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Saman yüklü traktör alev alev yandı

Saman yüklü traktör alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Karacabey ilçesinde römorkunda saman yüklü traktör seyir halinde iken alev alev yandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde römorkunda saman yüklü traktör seyir halinde iken alev alev yandı. Yangına müdahale ederken römorktan düşen sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 TK 749 plakalı Hilmi Kırmızı idaresindeki saman yüklü traktörün dorsesi Bursa - İzmir Karayolu Canbalı köprüsü üzerinden birden bire yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen saman balyalarını söndürmek için traktörün römorkuna çıkan 58 yaşındaki Hilmi Kırmızı dengesini kaybedip yere düştü. Başını çarpıp ağır yaralanan talihsiz adam Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bursa - İzmir karayolu yangın sebebiyle bir süre trafiğe kapatılırken uzun süre araç geçişleri tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Saman yüklü traktör alev alev yandı
Saman yüklü traktör alev alev yandı
Saman yüklü traktör alev alev yandı
Saman yüklü traktör alev alev yandı
Saman yüklü traktör alev alev yandı
Saman yüklü traktör alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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