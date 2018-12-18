Saman Yüklü Tırın Dorsesi Yandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Ahmet Demir yönetimindeki 04 B 0067 plakalı tırın arka lastiği, D-100 kara yolunun Küçükgüzel köyü yakınlarında patladı.
Aracını yol kenarına çekerek aşağı inen sürücü Demir, tırın dorsesindeki samanların yandığını görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında yaklaşık 400 balya saman zarar gördü.
Kaynak: AA