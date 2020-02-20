Saman yüklü tır yandı
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Saman yüklü tır yandı

Gaziantep'te saman yüklü tır seyir halindeyken yandı.

20.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:34
Saman yüklü tır yandı

'te saman yüklü tır seyir halindeyken yandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Kilis kara yolunun 10. kilometresinde sürücü öğrenilemeyen 79 DF 119 plakalı saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracının dorsesinde duman çıktığını fark eden sürücü, yol kenarına park ederek, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 araçla yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Kaynak: AA

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: Saman yüklü tır yandı
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