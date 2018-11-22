Saman Yüklü Tır'dan 45 Bin Paket Kaçak Sigara Çıktı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

?Bursa'nın İnegöl ilçesinde saman yüklü TIR'da ele geçirilen 45 bin paket kaçak sigarayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ramazan Bağlan tutuklandı, Mehmet K. ile İsmail T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.