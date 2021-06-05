SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
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SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, saman yüklü TIR'da çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, saman yüklü TIR'da çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, dorsedeki saman balyalarıyla 50 dönüm alanda ekili buğday küle döndü.

Pınarbaşı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi yakınlarında, bu sabah tarladan yüklediği 14 ton samanla hareket eden Kamil Aydın (63) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ın dorsesinden kısa süre sonra alevler yükselmeye başladı. Dorsedeki alevler buğday tarlasına sıçradı. Kamil Aydın'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, TIR kullanılmaz hale geldi, dorsesisndeki saman balyaları ile 50 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü.

SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI
SAMAN YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGIN, BUĞDAY TARLASINA SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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