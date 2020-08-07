Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, saman balyaları yola dağıldı İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü TIR'ın kasası alt geçite sıkıştı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü TIR'ın kasası alt geçite sıkıştı. Aşırı yüklendiği görülen TIR'daki saman balyalarının yola savrulması nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. İddaya göre, Seferhisar ilçesine saman götüren İsmail Tekeboğa (36) yönetimindeki 63 E 7541 plakalı TIR, Konak iskelesi yakınında bulunan 4 metre yüksekliğindeki alt geçide 63 NB 408 plakalı dorsesi ile birlikte sıkıştı. TIR'ın sıkışması sonucu, üzerinde yüklü olan saman balyaları yola saçıldı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü sağlarken, belediye ekipleri yola dağılan samanları temizlemek için çalışma başlattı. Trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA