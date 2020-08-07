Saman yüklü tır alev aldı, araç küle döndü
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Saman yüklü tır alev aldı, araç küle döndü

Saman yüklü tır alev aldı, araç küle döndü Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saman yüklü tır, elektrik tellerine çarpması sonucu alev aldı.

07.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:26

Saman yüklü tır alev aldı, araç küle döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saman yüklü tır, elektrik tellerine çarpması sonucu alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bismil ilçesine bağlı Mirzabey köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mirzabey köyünde saman yüklü tır elektrik tellerine çarptı. Çapma sonucu çıkan kıvılcımlar nedeniyle tırın üstünde bulunan samanlar alev aldı. Rüzgarın etkisiyle alevler tüm aracı kapladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saman yüklü tır alev aldı, araç küle döndü

Kaynak: İHA

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