Saman yüklü kamyonun devrilme anı kamerada Saman yüklü kamyonun devrilme anı kamerada Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi.

Saman yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza ilçenin Fırat Mahallesi feribot kavşağında meydana geldi. Kamil A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun viraja hızlı girmesi, devrilmesi görülürken, yol kenarında servis bekleyen bir vatandaşın ise kamyon altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Sürücü kazayı yara almadan kurtulurken, trafik yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Devrilen kamyon çekiciyle sanayiye çekilirken, yola savrulan samanlar işçiler tarafından başka bir kamyona yüklenerek kaldırıldı.

Kazayı gören iş yeri sahibi Medet Güzen," Bu kavşakta sık sık kazaların olduğunu belirterek, yetkililerden bölgede trafik ışıklarının konulmasını' talep etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA