Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında
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Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında
05.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:26

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamil A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda virajı alamayarak devrildi.

Kamyonun devrilme anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda minibüs bekleyen bir kişinin kaçarak kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması ve saman çuvallarının etrafa saçılması yer alıyor.

Kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, saman çuvalları başka bir araca yüklendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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