Saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor DİYARBAKIR'da düzensiz ve metrelerce yükseğe ulaşan aşırı saman yüklü kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.

DİYARBAKIR'da düzensiz ve metrelerce yükseğe ulaşan aşırı saman yüklü kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat hasadının başlamasıyla saman yüklü kamyonlar, trafikte sıkça görülmeye başladı. Bölgede mercimek, nohut, buğday ve arpanın ardından hasadına başlanan samanları taşıyan kamyonların trafikte son günlerde sayısı arttı. Diyarbakır kent merkezinde Şanlıurfa yönüne giden metrelerce yüksekliğe sahip saman yükü kamyon, trafikte ilerlerken görüntülendi. Saman yüklü kamyonlar yükseklikleri ile tehlike oluşturuken rüzgarlı havalarda çuvallardan saçılan samanların ise sürücülerin görüş açılarını olumsuz yönden etkiledikleri gözlendi.

Kaynak: DHA