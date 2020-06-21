Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor Şanlıurfa'da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

Şanlıurfa'da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da hasat döneminin başlamasıyla birlikte trafikte saman yüklü araçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 3 metre yüksekliği bulan yükleriyle ilerleyen kamyon ve tırlar, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kamyon ve tırların yolda ilerleyişi vatandaşlar tarafından da kameralara kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA