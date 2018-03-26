Saman Yüklü Kamyonla Uyuşturucu Sevkiyatı
Şanlıurfa'da saman yüklü kamyonda 226 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'da saman yüklü kamyonda 226 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda yaptığı kontrollerde plakası açıklanmayan saman yüklü kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, samanların altına gizlenmiş 226 kilogram kubar esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.