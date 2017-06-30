Saman Yüklü Kamyonet Yandı
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, hareket alev alan saman yüklü kamyonet, demir yığınına döndü.
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, hareket alev alan saman yüklü kamyonet, demir yığınına döndü.
Nurdağı- Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresi İçerisu mevkiinde, hareket helindeki Erdem İlger yönetimindeki 31 U 9010 plakalı saman yüklü kamyon, alev aldı. Sürücü Erdem İlger, aracını sağa çekip itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipleri, saman balyalarıyla dolu kamyonetteki yangına müdahale ederek söndürdü.
Kamyonetin demir yığınına döndüğü, saman balyalarının kül olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Gaziantep