Saman yüklü kamyonet hareket halindeyken alev aldı Saman yüklü kamyonet hareket halindeyken alev aldıMANİSA'nın Kula ilçesinde, hareket halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle alev aldı.

Saman yüklü kamyonet hareket halindeyken alev aldı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, hareket halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, kamyonette hasar oluştu.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Kula-Selendi yolunda meydana geldi. Selendi'ye giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 E 3751 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanı gören şoför ve yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kasada bulunan samanların da tutuşmasıyla alevler büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu. Yangını bir kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde kamyonetin ve samanların yandığı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: DHA