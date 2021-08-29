Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı
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Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Kaynarca - Kandıra yolunda kapasitesinden fazla saman çuvalı yüklenen seyir halindeki kamyon kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen ve tehlike saçan kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun trafikte seyretmesi, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı
Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı
Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı
Saman yüklü kamyonet böyle tehlike saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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