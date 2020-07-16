Saman yüklü kamyonet alev alev yandı Saman yüklü kamyonet alev alev yandı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alarak yanan saman yüklü kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saman yüklü kamyonet alev alev yandı

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alarak yanan saman yüklü kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soma ilçesi istikametinden Kırkağaç'a gitmekte olan R.Ç'nin idaresindeki 45 VK 192 plakalı saman yüklü kamyonet Öveçli Kavşağında bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İlk olarak benzinliğe giren fakat daha sonra aracını Öveçli Kavşağına götürerek, son anda kamyonetten inen sürücü R.Ç, ölümden döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, aracın ön bölümü küle döndü. Ayrıca rüzgar sebebiyle savrularak tarlalara uçan samanlar buradaki otların da tutuşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırlarken, samanların yola savrulması nedeniyle Öveçli Kavşağı bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak: İHA