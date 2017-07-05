Saman Yüklü Kamyon Yandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yanan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Göktepe Mahallesi'nde saman yüklenen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 VB 650 plakalı kamyondaki samanlar, araç ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.



Vatandaşların uyarısıyla alevleri fark eden sürücü kamyonu durdurarak, yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve vatandaşlar müdahale etti.



Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.