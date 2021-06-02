Saman yüklü kamyon yandı

Saman yüklü kamyon yandı Yangın, 2 itfaiye, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edilerek söndürüldü Hatay'ın Samandağ ilçesinde saman yüklü kamyon alev aldı.

Saman yüklü kamyon yandı

Yangın, 2 itfaiye, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edilerek söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde saman yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mızraklı Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 31Y 6818 plakalı kamyon seyir halindeyken bir anda saman balyaları alev aldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri çağrılırken, kamyon sahibi ve mahalle sakinleri yangını sündürmeye çalıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 itfaiye,3 su tankeri ve 2 kepçe ile yangına müdahale etti.

Yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülürken samanlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş