Saman yüklü kamyon yanarak kül oldu
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Saman yüklü kamyon yanarak kül oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında elektrik tellerine çarpan saman yüklü kamyon yanarak kül oldu.

17.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:28

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında elektrik tellerine çarpan saman yüklü kamyon yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Saklıca Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen saman yüklü kamyon, elektrik tellerinin altından geçtiği sırada saman balyaları tellere temas etti. Bu sırada birbirine çarpan tellerden çıkan kıvılcımlar balyalara sıçradı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm kamyonu sardı. Köylülerin kendi imkanları ile söndüremediği yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası kamyon demir yığınına dönerken yaşanan anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan, kentte son günlerde sıcak hava ile birlikte kamyon, otobüs ve çok sayıda otomobilin hararet yapması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldiği de görüldü.

(İHA)

Saman yüklü kamyon yanarak kül oldu

Kaynak: İHA

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