Saman Yüklü Kamyon Tehlike Saçtı

Saman Yüklü Kamyon Tehlike Saçtı

Mardin’de kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Saman Yüklü Kamyon Tehlike Saçtı

Mardin'de kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Mardin'in Kızıltepe- Viranşehir yolunda kapasitesinden fazla saman çuvalı yüklenen seyir halindeki kamyon kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen ve tehlike saçan kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun trafikte seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

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