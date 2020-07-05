Saman yüklü kamyon küle döndü Saman yüklü kamyon küle döndüAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde enerji nakil hattıyla temas eden saman yüklü kamyon, bir anda alev aldı.

Saman yüklü kamyon küle döndü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde enerji nakil hattıyla temas eden saman yüklü kamyon, bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Döşemealtı'na bağlı Kovanlık Manallesi'nde Selahattin D.'nin kullandığı saman balyası yüklü kamyon, enerji nakil hattının altından geçerken üzerindeki samanlar tellere temas etti. Kısa devre nedeniyle samanlar bir anda alev aldı. Alevlerin sarması sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: DHA