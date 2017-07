Saman yüklü kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı



MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Silifke yolunda devrilen saman yüklü kamyon, yolun 1,5 saat trafiğe kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Köselerli Mahallesi Deveboynu mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mustafa Can yönetimindeki 06 HK 782 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp devrildi. Sürücü Can, kazayı yara almadan atlatırken, yol yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapalı kaldı. Devrilen kamyondaki saman balyalarının ve kamyonun yoldan kaldırılmasıyla Mut-Silifke karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.