Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

Diyarbakır'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesine bağlı Esenbağ kırsal mahallesinde tarlada saman balyaları yüklenen, Mehmet Sumak idaresindeki 63 N 7101 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyonda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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