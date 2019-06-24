Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
Diyarbakır'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesine bağlı Esenbağ kırsal mahallesinde tarlada saman balyaları yüklenen, Mehmet Sumak idaresindeki 63 N 7101 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyonda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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