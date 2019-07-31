Saman yüklü kamyon devrildi: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Çoban Pınar köyü yakınlarında virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi.

Kaza, Gerger'e bağlı Çoban Pınar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa İnco yönetimindeki 33 ZA 097 plakalı saman yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Mustafa İnco ve Mehmet Taşkın yaralandı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA