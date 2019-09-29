Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Sivas'ta saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sivas'ta saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 009 plakalı kamyon, Sivas-Erzincan kara yolunun 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Kalkan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kalkan'ın, Kangal ilçesinden kamyonuna yüklediği samanı Ordu'ya götürdüğü öğrenildi.