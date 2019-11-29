Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Kastamonu-Karabük kara yolunda saman yüklü kamyon devrildi.
Kastamonu-Karabük kara yolunda saman yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük kara yolunda İğdir köyü mevkisinde Fehmi Özdemir idaresindeki saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada kamyon sürücüsü Fehmi Özdemir hayatını kaybetti. Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU