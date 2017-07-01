Saman Yüklü Kamyon Cayır Cayır Yandı
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon, yangında kullanılmaz hale geldi.
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon, yangında kullanılmaz hale geldi.
Denizli- Antalya karayolunun Cankurtaran Mevkii'nde bugün saat 16.00 sıralarında seyir halindeki Metin Ergen yönetimindeki 15 PT 993 plakalı saman yüklü kamyon alev aldı. Ergen, kamyonu yol kenarına çekerek araçtan indi, itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede yayılıp, kamyondaki samanları tutuşturdu. Alev topuna dönen yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kamyon hurda yığınına dönerken, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
- Denizli