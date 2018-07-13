Saman Yüklü Kamyon Böyle Tehlike Saçtı
Saman yüklü kamyon böyle tehlike saçtıMARDİN - Mardin'de kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.
Saman yüklü kamyon böyle tehlike saçtı
MARDİN - Mardin'de kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.
Mardin'in Kızıltepe-Viranşehir yolunda kapasitesinden fazla saman çuvalı yüklenen seyir halindeki kamyon kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen ve tehlike saçan kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun trafikte seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.