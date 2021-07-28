Saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu
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Saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Sincan ilçesinde saman yüklü kamyonun devirdiği elektrik direğinden çıkan yangın kamyonun ve yol kenarındaki barakaların yanmasına neden oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde saman yüklü kamyonun devirdiği elektrik direğinden çıkan yangın kamyonun ve yol kenarındaki barakaların yanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Cimsit yolunda Hasan K. yönetimindeki saman yüklü 06 NML 45 plakalı kamyon, Cimsit istikametinden Temelli istikametine seyir halinde iken bir çiftliğe saman bırakmak için girmek istedi. Bu sırada yolun kenarında bulunan elektrik direğine kamyondaki saman yükünün değmesi sonucu direk devrildi. Elektrik direğinin devrilmesi ile çıkan yangında araçtaki saman ve yol kenarında bulunan çiftliğe ait barakalar yandı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın, Sincan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(Gökşen Efe/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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