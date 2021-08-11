Saman yüklü kamyon alev alev yandı
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Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Saman yüklü kamyon alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce(İHA) – Düzce'de saman yüklü kamyonun kasasındaki samanların elektrik tellerine takılarak kısa devre yapması sonucu hem kamyon hem samanlar alev alev yandı.

Düzce(İHA) – Düzce'de saman yüklü kamyonun kasasındaki samanların elektrik tellerine takılarak kısa devre yapması sonucu hem kamyon hem samanlar alev alev yandı.

Olay, Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki saman yüklü kamyon elektrik tellerinin altından geçerken tellerin kısa devre yapması sonucu bir anda tutuştu. Samanlardan sıçrayan kıvılcımlar kamyonun ön tarafını tutuşturdu. Bir anda alevlerin sardığı kamyon alev alev yandı. Alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelerek kısa sürede alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında kamyon küle döndü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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