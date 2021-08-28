Saman yüklü kamyon alev aldı
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Saman yüklü kamyon alev aldı

Saman yüklü kamyon alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta saman yüklü kamyon alev aldı.

Zonguldak'ta saman yüklü kamyon alev aldı. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kardeşler köyü Alaca Mahallesi'nde saman yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle halkı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışması yapılan kamyonda yangın herhangi bir yere sıçramadan kontrol altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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