Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı
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Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı

11.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:16
Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı

Aydın-Muğla karayolunda seyreden saman yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Aydın-Muğla karayolunda seyreden saman yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Yükü hem oldukça fazla hem de dengesiz olan kamyon, oluşturduğu tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Sabah saatlerinde Aydın-Muğla karayolu istikametinde ilerleyen kamyon yatağan yakınlarında zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü. Adeta yola sığmayan kamyon dengesiz ve oldukça havaleli olan yükü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu. - MUĞLA

Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı
Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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