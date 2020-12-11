Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı
11.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:16
Aydın-Muğla karayolunda seyreden saman yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.
Aydın-Muğla karayolunda seyreden saman yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Yükü hem oldukça fazla hem de dengesiz olan kamyon, oluşturduğu tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Sabah saatlerinde Aydın-Muğla karayolu istikametinde ilerleyen kamyon yatağan yakınlarında zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü. Adeta yola sığmayan kamyon dengesiz ve oldukça havaleli olan yükü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı