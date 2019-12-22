Saman yüklerken kamyondan düşen işçi öldü
Şanlıurfa'da saman yüklerken kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da saman yüklerken kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, işçi Mehmet Meşin (42), Viranşehir ilçesi kırsalında bulunan bir tarladan kamyon kasasına saman yüklediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
Taşlık araziye düşerek ağır yaralanan Meşin, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Meşin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.