Saman ve silaj fiyatındaki artış besicileri zora soktu

27.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:06

Saman ve silaj fiyatlarında yaşanan artış, besicileri zor durumda bıraktı.

Ankara Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Zihni Yüce, AA muhabirine, sezonunda tonu 280 liraya satılan samanın bugün 800 ila 1000 liraya satıldığını söyledi.



Samanın bu kadar para edeceğini kimsenin düşünemeyeceğine işaret eden Yüce, "Ben de çiftçilik yapıyorum, ürettiğim samanın tonunu 280 liraya ancak satabildim. Stokçular ve fırsatçılar bu artışın sebebidir. Ankara bölgesinde kilogramı 85 ila 90 kuruş arasında. Başka bölgelerde artışın daha fazla olduğunu duyuyoruz. Bu da besicilik, hayvancılık yapan üreticimizi olumsuz etkilemektedir." dedi.

Bu konularda tedbir alınmasını isteyen Yüce, "Silajda da aynı oranda artış var. Tonu 300 liraya alınan silaj, şimdilerde 500 liraya satılıyor. Yetiştiricilerimiz, 2-3 ay önce aldığı fiyata kaba yem bulamıyor. Besicilerimizin en büyük girdi maliyeti yem ve kaba yemdir. Saman buğdaydan kıymetli hale geldi." ifadesini kullandı.

Kaba yem üretiminin Türkiye için yeterli olduğunun altını çizen Yüce, bir taraftan da ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini, bunun fiyatlara artış olarak yansıdığını kaydetti.

Saman ve silaj satışı yapan Serdar Koyuncu da kaba yemdeki artışın kendilerini de zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Bir ay önce besicilere sattıkları fiyata kendilerinin alamadığını belirten Koyuncu, "Yem fiyatlarında, özellikle samanda yaşanan fiyat artışı, üretim eksikliğinden ziyade talep yoğunluğundan ileri gelmektedir. 2-3 ay önce 33-34 kuruş çiftlik teslimi sattığımız silajı şimdi 45-50 kuruşa satmak zorunda kalıyoruz. Sezonda samanın kilogramını çiftlik teslimi 36 -38 kuruş yazdık, şuan için 1-1,25 lira arasında." diye konuştu.

Kaynak: AA