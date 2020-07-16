Saman taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de, saman taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
16.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:32
Osmaniye'de, saman taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samet Çubukcu'nun kullandığı 80 AH 709 plakalı traktör, Fakıuşağı Mahallesi'nde manevra yaptığı sırada devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Samet Çubukcu yaşamını yitirirken, yanındaki Ö.K. ve C.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA