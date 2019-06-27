Saman indirirken römorktan düştü

Saman indirirken römorktan düştü

Bursas'nın İnegöl ilçesinde, traktörden saman balyası indirirken dengesini kaybeden yaşlı kadın yaralandı.

Saman indirirken römorktan düştü

Bursas'nın İnegöl ilçesinde, traktörden saman balyası indirirken dengesini kaybeden yaşlı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulaca Mahallesi'nde, Hasibe B. (64), tarladan evlerine getirdikleri römorkun üzerindeki saman balyasını indirirken dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Yaralı kadın yakınlarının özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA
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