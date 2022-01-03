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Saman balyası yüklü tır devrildi

Saman balyası yüklü tır devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de virajı alamayan saman balyası yüklü tır, sürücüsünün kontörlünden çıkarak devrildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de virajı alamayan saman balyası yüklü tır, sürücüsünün kontörlünden çıkarak devrildi. Yoldan kaldırılan balyalar başka bir tırla götürülürken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Denizli-Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeyken sürücüsünün kontörlünden çıkan saman yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kaza sonrası tırın dorsesinde bulunan saman balyaları yola savruldu. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı kazada, sürücü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olay yerine gelen ekipler trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, başka bir tır ile saman balyaları toplandı. - DENİZLİ

Saman balyası yüklü tır devrildi

Saman balyası yüklü tır devrildi

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