Saman balyası yüklü tır alev alev yandı
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Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Saman balyası yüklü tır alev alev yandı Osmaniye'de seyir halindeki saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halindeki saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye karayolu üzerinde seyir halinde olan saman balyası yüklü tırda, Sakarcalık köyü civarında saman balyalarının henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Tırın dorse bölümünde çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Saman balyası yüklü tır alev alev yandı
Saman balyası yüklü tır alev alev yandı
Saman balyası yüklü tır alev alev yandı
Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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