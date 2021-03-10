Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı
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Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı

10.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:02
Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde, dorsesindeki saman balyalarının tutuşması sonucu alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde, dorsesindeki saman balyalarının tutuşması sonucu alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi. 

Yangın, bugün Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Altınkaya yönetimindeki 42 ETU 36 plakalı TIR'ın dorsesindeki saman balyaları belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Altınkaya, TIR'ı durdurup araçtan inerek müdahale etmek istedi. Çevredekiler, alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı
Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı
Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı
Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı
Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı
Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı
Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı
Saman balyası yüklü TIR, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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