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Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu İmkansızlıklar içerisinde girdiği halter şampiyonasında iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu Osmaniye'ye bağlı Bahçe köyünde yaşayan doğuştan görme engelli genç, köyünde saman balyası, odun...

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu

İmkansızlıklar içerisinde girdiği halter şampiyonasında iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu

OSMANİYE - Osmaniye'ye bağlı Bahçe köyünde yaşayan doğuştan görme engelli genç, köyünde saman balyası, odun kütüğü ve ağırlık olarak eline ne geçtiyse kaldırarak çalıştığı halter şampiyonasında iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Bahçe köyünde yaşayan 21 yaşındaki Nuri Poyraz, doğuştan görme engelli olarak doğdu. Hayatını bu şekilde köyde sürdüren Nuri Poyraz Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya'da halter şampiyonası düzenleneceğini duyunca daha önce halterde hiçbir deneyimi olmamasına rağmen bu şampiyonaya katılmak için kolları sıvadı.

Yaşadığı köyde saman balyası, odun kütüğü, mutfak tüpü gibi ağırlıkları kaldırarak şampiyonaya hazırlandı. Daha sonra Kütahya şampiyona için Konya'ya giden Nuri Poyraz, yarışma günü yarışmadan sadece 2 saat önce kendisine halter sporunun nasıl yapılacağı, halter barının nasıl kaldırılacağı gösterildi.

Köyünde imkansızlıklar içerisinde hazırlanan Nuri Poyraz, 125 artı kiloda iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Bundan sonraki hedefinin milli takıma girmek olduğunu belirten Poyraz daha sonra Avrupa şampiyonu olmak istiyor. Nuri Poyraz "Ben daha önce halter sporunu hiç bilmiyordum. Sadece 2 saat nasıl yapılacağını gösterdiler. Kendi kilomda Türkiye şampiyonu oldum ve iki altın madalya kaldırdım. Bu şampiyonaya köyümde saman balyası odun kütüğü falan kaldırarak hazırlandım. Zaten bunlar köyde yaptığım işlerdi. Bundan sonraki amacım Milli takıma girmek ve Avrupa şampiyonu olmak. Ama şuanda ki en büyük problemim, işsizim bir iş arıyorum. Bir yerlerde çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Doğuştan görme engelli genç eline ne geçtiyse kaldırdı, halterde Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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