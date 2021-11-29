Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı - Haberler
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Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı Aksaray'da uyuşturucu tacirinin köydeki samanlığına operasyonu düzenleyen jandarma, şüpheliyi evinde, esrarı da samanlarının altında ele geçirdi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirinin köydeki samanlığına operasyonu düzenleyen jandarma, şüpheliyi evinde, esrarı da samanlarının altında ele geçirdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Çokum Yaylasında bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şüpheli Erkan K'yi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yürütülen ve 2 hafta süren takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Sabahın ilk ışıklarıyla yayladaki eve baskın yapan jandarma ekipleri şüpheli Erkan K'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından müstakil evde ve bahçesinde bulunan samanlıkta arama yapan ekipler, saman balyalarının altından 1 kilo kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Erkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

Son dakika haberi! Saman altına gizlediği uyuşturucuyu jandarmadan saklayamadı

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri

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