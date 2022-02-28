Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Şam Kapısı'nda toplanan Filistin gençler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı.

Şam Kapısı'nda toplanan Filistin gençler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan olaylarda, İsrail polisinin Filistinli gençlere tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı Kudüs Şubesinden yapılan açıklamada, yaralananlar arasında İsrail polisinin ateşlediğini bir ses bombasının yüzüne isabet ettiği engelli bir kız çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da söz konusu olaylarda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı

Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı

Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı

AA - Güncel

Filistin, İsrail, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title