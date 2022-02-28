Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı

Şam Kapısı'nda toplanan Filistin gençler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan olaylarda, İsrail polisinin Filistinli gençlere tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı Kudüs Şubesinden yapılan açıklamada, yaralananlar arasında İsrail polisinin ateşlediğini bir ses bombasının yüzüne isabet ettiği engelli bir kız çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da söz konusu olaylarda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.