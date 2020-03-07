Şam'da yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü

07.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:00

Suriye'nin başkenti Şam'da yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'de Şam Kırsal Polis Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, bir yakıt tankerinin iki yolcu otobüsüne çarpması sonucu oluşan zincirleme trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada kazanın Şam-Humus otoyolunda Bağdat Köprüsü yakınların yaşandığı aktarılırken, onlarca kişinin de yaralandığı ve birçoğunun durumunun kritik olduğu kaydedildi. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken, kazanın sebebi ise belirsizliğini koruyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA